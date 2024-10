Torella dei Lombardi, i Vigili del Fuoco eliminano un favo di calabroni in una cabina ENEL (Di martedì 8 ottobre 2024) La squadra dei Vigili del distaccamento di Lioni su richiesta dell'ENEL, è dovuta intervenire nel territorio del comune di Torella Dei Lombardi in via Borgo San Giacomo, per la bonifica di un'eccezionale favo di calabroni posizionato all'interno di una cabina ENEL. Infatti il personale intento Avellinotoday.it - Torella dei Lombardi, i Vigili del Fuoco eliminano un favo di calabroni in una cabina ENEL Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La squadra deidel distaccamento di Lioni su richiesta dell', è dovuta intervenire nel territorio del comune diDeiin via Borgo San Giacomo, per la bonifica di un'eccezionalediposizionato all'interno di una. Infatti il personale intento

Torella dei Lombardi - al rifiuto dell'ennesima richiesta di denaro spara contro l'auto della madre - I Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi, in collaborazione con i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Montella, all’esito di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in... (Avellinotoday.it)

Bull's Night accende Torella dei Lombardi : una serata di musica - divertimento e pura energia - Torella dei Lombardi si prepara a vivere una serata elettrizzante con la Bull's Night, che si terrà sabato 14 settembre 2024 in Piazza Europa. A partire dalle 21:00, l'evento promette una notte all'insegna della musica, dell'energia e del divertimento. Con un DJ set di prim'ordine, composto da... (Avellinotoday.it)

Ladri in azione a Nusco - Montella e Torella Dei Lombardi messi in fuga dai Carabinieri - Le ulteriori indagini proseguiranno sotto la direzione della Procura della Repubblica di Avellino. I Carabinieri, infatti, hanno motivo di ritenere che i predetti, in precedenza, siano stati gli autori di 2 furti in abitazione consumati a Nusco e Torella dei Lombardi e, successivamente, del ... (Puntomagazine.it)