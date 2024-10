Ilnapolista.it - Theo Hernandez squalificato per due giornate (e non tre), rientrerà contro il Napoli

(Di martedì 8 ottobre 2024)per due. Il terzino francese del Milan salterà quindi Udinese e Bologna, tornerà disponibile per il big matchil, al termine della garala Fiorentina, ha infatti ricevuto il cartellino rosso per aver rivolto critiche “gravemente irriguardose” nei confronti del direttore di gare. Quella del Franchi tra Milan e Fiorentina è stata un partita carica di nervosismo. I rossoneri hanno infatti sbagliato due rigori (entrambi parati da De Gea). Uno di questi lo ha tirato (e sbagliato) proprio il francese che ha anche provocato il primo rigore della serata, in favore della Fiorentina (poi sbagliato da Kean), per un fallo su Dodò. Una serattaccia per