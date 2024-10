Tentata violenza sessuale su un Frecciarossa, chiesto il processo per un palermitano (Di martedì 8 ottobre 2024) Il pubblico ministero Luca Bertuzzi della Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per un palermitano, di 38 anni, accusato di aver cercato di violentare una ragazza su un treno. Il fatto avvenne nella tratta riminese del Frecciarossa che, da Foggia, era diretto a Bologna il 25 aprile Palermotoday.it - Tentata violenza sessuale su un Frecciarossa, chiesto il processo per un palermitano Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il pubblico ministero Luca Bertuzzi della Procura di Rimini hail rinvio a giudizio per un, di 38 anni, accusato di aver cercato di violentare una ragazza su un treno. Il fatto avvenne nella tratta riminese delche, da Foggia, era diretto a Bologna il 25 aprile

Tentata violenza sessuale su un Frecciarossa, chiesto il processo per un palermitano - I fatti risalgono all'aprile 2023. Una ventottenne aveva raccontato agli agenti della Polfer di Rimini di essere stata spinta all'interno del bagno del treno. Una settimana prima l'uomo, un trentotten ... (palermotoday.it)

Cerca di chiudere 28enne nel bagno del Frecciarossa, a Rimini chiesto giudizio per l’aggressore - Il 25 aprile 2023, quando un uomo di 38 anni ha cercato di trascinare con sé una ragazza di 28 anni all’interno del bagno di un Frecciarossa durante la tratta tra Foggia e Bologna. Il fatto è avvenuto ... (chiamamicitta.it)

Prova a trascinare una ragazza in bagno sul Frecciarossa: indagato 38enne - Un 38enne originario di Palermo è indagato per tentata violenza sessuale per fatti avvenuti nell’aprile 2023 su un treno Frecciarossa, all’altezza della stazione ferroviaria di Rimini. (altarimini.it)