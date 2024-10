Tenta di eludere i controlli di polizia, inseguito ed arrestato (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAlla vista degli agenti si è dato alla fuga, dopo che il passeggero si è allontanato precipitosamente. Poi un lungo inseguimento per le strade del centro e che si è concluso in via Vespucci, a Napoli. In manette è finito un 23enne. Dovrà rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e danneggiamento; altresì, denunciato per guida senza patente poiché reiterata nel biennio e sanzionato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale. La vicenda ha avuto inizio in via Diaz angolo (piazza Matteotti) quando una pattuglia dei ‘Nibbio’ dell’Ufficio Prevenzione Generale con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine, i ha notato uno scooter con a bordo due persone prive di casco protettivo. Anteprima24.it - Tenta di eludere i controlli di polizia, inseguito ed arrestato Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAlla vista degli agenti si è dato alla fuga, dopo che il passeggero si è allontanato precipitosamente. Poi un lungo inseguimento per le strade del centro e che si è concluso in via Vespucci, a Napoli. In manette è finito un 23enne. Dovrà rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e danneggiamento; altresì, denunciato per guida senza patente poiché reiterata nel biennio e sanzionato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale. La vicenda ha avuto inizio in via Diaz angolo (piazza Matteotti) quando una pattuglia dei ‘Nibbio’ dell’Ufficio Prevenzione Generale con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine, i ha notato uno scooter con a bordo due persone prive di casco protettivo.

