Taglio del Fondo di finanziamento ordinario, allarme dagli atenei di Marche, Abruzzo e Umbria (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli otto atenei di Marche, Abruzzo e Umbria lanciano l'allarme: la drastica riduzione del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) rischia di destabilizzare il sistema universitario del Centro Italia, minacciando il futuro delle comunità locali.Il grido d’allarme arriva dai rettori degli atenei Chietitoday.it - Taglio del Fondo di finanziamento ordinario, allarme dagli atenei di Marche, Abruzzo e Umbria Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli ottodilanciano l': la drastica riduzione deldi(Ffo) rischia di destabilizzare il sistema universitario del Centro Italia, minacciando il futuro delle comunità locali.Il grido d’arriva dai rettori degli

L'Università di Foggia riceve 57 milioni dal Fondo di Finanziamento Ordinario : "Riconoscimento alla crescita dell'Ateneo" -  Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha reso pubblico, nei giorni scorsi, il DM che stabilisce la ripartizione delle risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per il 2024 tra i vari Atenei in Italia. Il FFO registra, quest’anno, un incremento di risorse del 21% rispetto agli... (Foggiatoday.it)

Fondo di finanziamento ordinario - l'Università di Padova riceve 363 milioni di euro dallo Stato - Non sarà  tutto oro quel che luccica, ma non ci si può certo lamentare: in base alle risorse stanziate nell'ambito del Fondo di Finanziamento Ordinario da parte dello Stato, l'Università di Padova riceverà oltre 363 milioni di euro. Fondo di finanziamento ordinario Una cifra assolutamente... (Padovaoggi.it)