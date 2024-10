Liberoquotidiano.it - "Stanno per chiudere Affari Tuoi": la follia dopo la vittoria di Paolo, scoppia la bufera sui social

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Adè stata la serata die Jessica. Nella puntata andata in onda lunedì 7 ottobre, i due concorrenti del Piemonte hanno saputo giocare con estremo coraggio. E così hanno portato a casa 50.000 euro. Un bottino stratosferico per come si era messa la partita. I pacchi rossi sono volati via subito come birilli e al termine della partita, all'ultimo tiro, il poveroè rimasto con un pacco da 50.000 e uno di colore blu. Il dottore ha cercato di sedurre i concorrenti con offerte pesanti ma anche quella di 17.000, poco meno della metà del pacco più pesante rimasto in gioco, è stata rifiutata. E così con grande determinazione, Jessica ha guidato il suonelle scelte fino a quando Stefano De Martino ha dato il via per scoperchiare l'ultimo pacco, quello dei 50.000 appunto.