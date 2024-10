Squalifica Curto, mano pesante da parte della FIFA: “Jackie Chan” fa malissimo al Cesena (Di martedì 8 ottobre 2024) Marco Curto, difensore italiano di proprietà del Como, ora al Cesena, è stato Squalificato per dieci partite, ridotte a cinque, con l’accusa di aver rivolto insulti razzisti a un attaccante sudcoreano del Wolverhampton Hwang Hee-Chan durante un’amichevole di pre-stagione. Lo riporta l’Adnkronos. I fatti che hanno poi portato alla decisione della FIFA, come riportano i media britannici, sono avvenuti nel corso del secondo tempo della partita giocata a Marbella a luglio scorso. Secondo i media britannici, Curto avrebbe detto, rivolto a un compagno di squadra: “Ignoralo, pensa di essere Jackie Chan“. L'articolo Squalifica Curto, mano pesante da parte della FIFA: “Jackie Chan” fa malissimo al Cesena CalcioWeb. Calcioweb.eu - Squalifica Curto, mano pesante da parte della FIFA: “Jackie Chan” fa malissimo al Cesena Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di martedì 8 ottobre 2024) Marco, difensore italiano di proprietà del Como, ora al, è statoto per dieci partite, ridotte a cinque, con l’accusa di aver rivolto insulti razzisti a un attaccante sudcoreano del Wolverhampton Hwang Hee-durante un’amichevole di pre-stagione. Lo riporta l’Adnkronos. I fatti che hanno poi portato alla decisione, come riportano i media britannici, sono avvenuti nel corso del secondo tempopartita giocata a Marbella a luglio scorso. Secondo i media britannici,avrebbe detto, rivolto a un compagno di squadra: “Ignoralo, pensa di essere“. L'articoloda: “” faalCalcioWeb.

