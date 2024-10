Si lasciano… Sonia Bruganelli e Angelo Madonia un fuorionda scatena il gossip

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) La puntata di sabato di Ballando con le stelle è destinata ad avere strascichi potenzialmente pesanti. Spunta, infatti, un fuori onda in cuiparla della compagnache non ha avuto facile durante l’ultima puntata, pizzicata più volte da Selvaggia Lucarelli e, pare, protagonista di un clamoroso sfogo dietro le quinte. >> Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle e subito la reazione di Selvaggia Lucarelli: cosa è successo tra loro Tutto era iniziato dopo i giudizi, troppo duri con l’ex opinionista del Grande Fratello, espressi dalla giuria. Se l’altra volta infattiera rimasta in silenzio, stavolta no.“Di concorrenti che ballano male ne abbiamo visti, tu non sei la prima. Con te succede una cosa strana. Sulla pista sparisce la grande personalità che hai fuori.