Ilrestodelcarlino.it - Ruggeri: "L’espulsione ha indirizzato la gara"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo il punteggio pieno delle prime due uscite, è arrivato a L’Aquila il primo stop stagionale esterno della Fermana, ancora una volta chiamata in causa sul fondo in sintetico.decisa nella ripresa dai gol di Brunetti e Giampaolo con i gialloblù in dieci uomini per il doppio giallo di Mavrommatis in chiusura della prima frazione, il secondo arrivato per un ingenuo pestone sull’avversario. Una decisione che di certo non è stata digerita dalla dirigenza canarina che ha fatto sentire la sua voce al termine della, con il direttore generale Federico. "E’ dall’inizio del campionato che gli arbitri hanno un occhio di riguardo verso i nostri giocatori – sottolinea il dg - non sappiamo se per posizione presa o se perché lascorre in questo modo.di Mavrommatis hala, forse come voleva perché era più facile gestirla.