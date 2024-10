Roma, sviene per la fame a Prati: camminava da ore per cercare lavoro. E Lotito gli offre un posto (Di martedì 8 ottobre 2024) I fogli che maneggia con nervosismo non lasciano scampo. Legge e rilegge, ma la sentenza non cambia. Sembra che la vita gli stia sventolando il conto sotto al naso, quasi deridendolo. Ed è Ilmessaggero.it - Roma, sviene per la fame a Prati: camminava da ore per cercare lavoro. E Lotito gli offre un posto Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 8 ottobre 2024) I fogli che maneggia con nervosismo non lasciano scampo. Legge e rilegge, ma la sentenza non cambia. Sembra che la vita gli stia sventolando il conto sotto al naso, quasi deridendolo. Ed è

Roma - disoccupato sviene per la fame mentre camminava : il presidente della Lazio Lotito gli offre un posto - Lazio 1900, e moglie del presidente Lotito ha chiesto il numero di telefono di Mario per potergli offrire un lavoro. Nella mia vita ho sempre lavorato: anche come autista, ho la patente C e ho anche guidato le Gru: per un periodo mi sono occupato di soccorso stradale, un lavoro non facile se ti ... (Ilfattoquotidiano.it)

Roma : uomo sviene in strada per indigenza - la Polizia Locale avvia una raccolta di beni di prima necessità - Un gesto concreto che sottolinea la volontà di offrire non solo aiuto immediato, ma anche una possibilità di riscatto a lungo termine. L’iniziativa, condotta in forma volontaria, ha permesso di raccogliere prodotti essenziali che sono stati poi consegnati direttamente presso la sua abitazione, ... (Romadailynews.it)