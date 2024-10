Roma, moglie di Lotito offre lavoro alla Lazio a 60enne disoccupato svenuto per fame dopo 3 giorni di digiuno, lui: "farei di tutto" (Di martedì 8 ottobre 2024) A Roma la moglie di Claudio Lotito (patron del club capitolino biancoceleste), Cristina MezzaRoma, offre un lavoro alla Lazio ad un 60enne disoccupato che era svenuto per la fame ieri in piazza delle Cinque Giornate (zona Prati), dopo 3 giorni di digiuno. L’uomo, visibilmente contento per come si st Ilgiornaleditalia.it - Roma, moglie di Lotito offre lavoro alla Lazio a 60enne disoccupato svenuto per fame dopo 3 giorni di digiuno, lui: "farei di tutto" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Aladi Claudio(patron del club capitolino biancoceleste), Cristina Mezzaunad unche eraper laieri in piazza delle Cinque Giornate (zona Prati),di. L’uomo, visibilmente contento per come si st

