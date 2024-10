Anteprima24.it - Pozzuoli, assalto notturno alla biglietteria Medmar

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadri in azione stanotte al porto didove è stata presa d’ladella compagnia di navigazione. I banditi hanno sfondato una delle due porte di ingresso dellae poi quella interna di separazione riuscendo infine a trovare la cassaforte in cui era custodito l’incasso realizzato negli ultimi giorni dvendita dei biglietti per Ischia e Procida. I ladri, secondo le testimonianze di alcuni camionisti che a quell’ora si trovavano a sbarcare da una nave in arrivo dalle isole, avrebbero agito verso le due di notte utilizzando un ariete per sfondare la porta, incuranti sia dei testimoni che si trovavano in zona in quel momento che del sistema di videosorveglianza: la loro azione infatti è durata pochissimi minuti.