Liberoquotidiano.it - "Porto il cane fuori, faccio la spesa": Amadeus, la surreale spiegazione da Fabio Fazio

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Come dice quel proverbio? Chi è causa del suo male piange da. Dopo il tragicomico video-tutorial su come utilizzare il telecomando per premere il Nove e sintonizzarsi su Chissà chi è,ha scelto la prima puntata di Che tempo che fa condotto dall'altro grande sedicente «uscito di TeleMeloni» per provare a rilanciarsi. E l'effetto dell'ospitata, va detto, non è stato dei migliori. La tesi è sempre la stessa: i telespettatori sono imbranati, va dato loro il tempo di abituarsi e uscire dal classico circuito Rai-Mediaset eccetera eccetera, più una bella spolverata di sospetti politici riguardo alle critiche ricevute da “certi giornali” (Libero tra questi) che trova in quello diil palcoscenico perfetto.