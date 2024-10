Plagio a Ballando con le Stelle? Scoppia lo scontro tra due ballerine (Di martedì 8 ottobre 2024) Coreografie copiate a Ballando con le Stelle? L’accusa di Plagio arriva nella nuova edizione del dancing show di Milly Carlucci, che sta appassionando ben quattro milioni di spettatori ogni sabato sera. L’ex ballerina e insegnante Lucrezia Lando, oggi lontana dal programma per dedicarsi ad altri progetti, ha pubblicamente accusato la nuova protagonista Erica Martinelli di aver preso spunto da un suo lavoro dello scorso anno. Ballando con le Stelle: Lucrezia Lando contro Erica Martinelli Ospite de La volta buona con Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi conosciuto proprio un anno fa a Ballando con le Stelle, Lucrezia Lando si è scagliata contro Erica Martinelli, la nuova ballerina di Milly Carlucci che fa coppia con l‘attore turco Furkan Palali. Dilei.it - Plagio a Ballando con le Stelle? Scoppia lo scontro tra due ballerine Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Coreografie copiate acon le? L’accusa diarriva nella nuova edizione del dancing show di Milly Carlucci, che sta appassionando ben quattro milioni di spettatori ogni sabato sera. L’ex ballerina e insegnante Lucrezia Lando, oggi lontana dal programma per dedicarsi ad altri progetti, ha pubblicamente accusato la nuova protagonista Erica Martinelli di aver preso spunto da un suo lavoro dello scorso anno.con le: Lucrezia Lando contro Erica Martinelli Ospite de La volta buona con Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi conosciuto proprio un anno fa acon le, Lucrezia Lando si è scagliata contro Erica Martinelli, la nuova ballerina di Milly Carlucci che fa coppia con l‘attore turco Furkan Palali.

Plagio a Ballando con le Stelle? Scoppia lo scontro tra due ballerine - Fonte: IPALe coreografie di Lucrezia Lando ed Erica Martinelli a confronto Perché Lucrezia Lando ha lasciato Ballando con le Stelle Lucrezia Lando è entrata a far parte del cast di Ballando con le Stelle nel 2018. Abbiamo copiato tutto. Nel 2020 ha vinto in coppia con Gilles Rocca.

