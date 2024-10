Olindo e Rosa colpevoli. “Nessuna nuova prova”, buco nell'acqua sul nuovo processo (Di martedì 8 ottobre 2024) Olindo Romano e Rosa Bazzi sono i soli responsabili della strage di Erba e non c'è alcuna prova nuova in grado di sostenere una revisione del processo. È quanto hanno decretato i giudici della Corte d'Appello di Brescia, che ieri hanno depositato le motivazioni alla base del rigetto della richiesta della difesa dei coniugi Romano, a un passo dalla riapertura del caso. Iltempo.it - Olindo e Rosa colpevoli. “Nessuna nuova prova”, buco nell'acqua sul nuovo processo Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024)Romano eBazzi sono i soli responsabili della strage di Erba e non c'è alcunain grado di sostenere una revisione del. È quanto hanno decretato i giudici della Corte d'Appello di Brescia, che ieri hanno depositato le motivazioni alla base del rigetto della richiesta della difesa dei coniugi Romano, a un passo dalla riapertura del caso.

Strage di Erba - i giudici : “Prove solide” contro “dati frammentari”. Non c’è “nessuna prova nuova” che possa scagionare Rosa Bazzi e Olindo Romano - Tarfusser, invero, prima ancora che carente sotto il profilo della novità della prova, per le ragioni che saranno esposte con riferimento all’istanza dei condannati, è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente”. “L’ipotetico movente legato a un regolamento di conti nell’ambito del ... (Ilfattoquotidiano.it)

Strage Erba - perché i giudici hanno detto no al processo di revisione a Olindo e Rosa : “Nessuna nuova prova” - Sono state depositate oggi le motivazioni con le quali i giudici della Corte d'Appello di Brescia hanno giudicato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza all'ergastolo per Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati per la strage di Erba del 2006: "Nessuna prova e nessun complotto". ... (Fanpage.it)

Strage di Erba - giudici : “No alla revisione del processo - nessuna nuova prova e nessun complotto contro Olindo e Rosa” - “La falsità delle prove (rectius: del loro iter formativo), così come i presunti fatti-reato che avrebbero inquinato il processo, non discenderebbe da nuove prove di segno opposto a quelle considerate in sede di cognizione ma da una sorta di complotto ai danni di Romano e della Bazzi, che avrebbe ... (Ilgiorno.it)