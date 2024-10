Nomine Rai, stallo su presidenza e spaccatura in Vigilanza: niente accordo su data del voto (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non si sblocca lo stallo sulla nuova presidenza della Rai. Nel corso dell'Ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza non si è trovato l'accordo su una data per il voto. Alla fine, si è preferito rimandare ogni decisione. Non senza qualche tensione. Raccontano all'Adnkronos infatti che la fumata nera di oggi sia stata Nomine Rai, stallo su presidenza e spaccatura in Vigilanza: niente accordo su data del voto L'Identità. Lidentita.it - Nomine Rai, stallo su presidenza e spaccatura in Vigilanza: niente accordo su data del voto Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non si sblocca losulla nuovadella Rai. Nel corso dell'Ufficio didella commissione dinon si è trovato l'su unaper il. Alla fine, si è preferito rimandare ogni decisione. Non senza qualche tensione. Raccontano all'Adnkronos infatti che la fumata nera di oggi sia stataRai,suinsudelL'Identità.

