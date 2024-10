Spazionapoli.it - News SSC Napoli | Lukaku batte Osimhen, Cavani e Higuain: il dato incorona Big Rom

(Di martedì 8 ottobre 2024) Spunta unmolto interessante relativo alle prime presenze di Romelucon la maglia del: battuti anche Victor, Edinsone Gonzalo. Momento particolarmente positivo per ilche, alla settima giornata del campionato di Serie A, si ritrova al primo posto, staccando per ora tutte le altre pretendenti alla vetta. L’imperativo imposto, però, da Antonio Conte è quello di non montarsi la testa, restando con i piedi piantati bene per terra, per evitare di farsi prendere da eccessivi e potenzialmente dannosi entusiasmi. Questo inizio di stagione non può che far sognare i tifosi del, che frattanto sperano di potersi togliere nuovamente delle soddisfazione dopo un’annata disastrosa come quella della scorsa stagione.