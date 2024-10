Dilei.it - Morta Cissy Houston, mamma di Whitney e leggenda del Gospel: aveva 91 anni

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Si è spenta, ladie nonna di Bobbi Kristina: ad annunciarlo è stata la nuora Pat. Era ricoverata in hospice per il morbo di Alzheimer: se n’è andata il 7 ottobre 2024, circondata dai suoi cari, dopo una vita dedicata ale alla famiglia. Il grido di dolore della donna per aver perso la figliae la nipote Bobbi Kristina non si è mai sopito.a 91, pseudonimo di Emily Drinkard edi, passa alla storia come una donna fortissima, una figura imponente, che non è mai stata spezzata dai dolori della sua vita e che è sempre rimasta il faro della sua famiglia.