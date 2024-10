Molte Fedi, sold out per Massimo Recalcati a Santa Maria Maggiore (Di martedì 8 ottobre 2024) Bergamo. Due tematiche radicalmente diverse ma che attraversano i tempi postmoderni: Molte Fedi sotto lo stesso cielo, la rassegna culturale delle Acli di Bergamo, proporrà mercoledì 9 ottobre alle 20.45 alla Basilica di Santa Maria Maggiore per i sottoscrittori della Card la lectio di Massimo Recalcati sulla morte a partire dall’esperienza di Gesù mentre giovedì 10 ottobre sempre alle 20.45 all’Auditorium del Liceo Mascheroni l’appuntamento con Jennifer Guerra, scrittrice e giornalista, sul femminismo. “La morte è un passaggio fondamentale della nostra esistenza anche se spesso tendiamo a rimuoverlo – esordisce Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna -. È infatti ciò che scatena la nostra libertà , ci spinge ad agire, e che infine attende ogni essere umano. Bergamonews.it - Molte Fedi, sold out per Massimo Recalcati a Santa Maria Maggiore Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Bergamo. Due tematiche radicalmente diverse ma che attraversano i tempi postmoderni:sotto lo stesso cielo, la rassegna culturale delle Acli di Bergamo, proporrà mercoledì 9 ottobre alle 20.45 alla Basilica diper i sottoscrittori della Card la lectio disulla morte a partire dall’esperienza di Gesù mentre giovedì 10 ottobre sempre alle 20.45 all’Auditorium del Liceo Mascheroni l’appuntamento con Jennifer Guerra, scrittrice e giornalista, sul femminismo. “La morte è un passaggio fondamentale della nostra esistenza anche se spesso tendiamo a rimuoverlo – esordisce Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna -. È infatti ciò che scatena la nostra libertà , ci spinge ad agire, e che infine attende ogni essere umano.

