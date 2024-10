Messico, ucciso e decapitato: la testa lasciata sull’auto. Era diventato sindaco da sei giorni (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 43enne Alejandro Arcos Catalán, sindaco di Chilpancingo, nello Stato di Guerrero, è stato assassinato neanche una settimana dopo il suo insediamento: molto probabile che siano coinvolti i gruppi locali della criminalità organizzata. ucciso anche il suo segretario generale. Fanpage.it - Messico, ucciso e decapitato: la testa lasciata sull’auto. Era diventato sindaco da sei giorni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 43enne Alejandro Arcos Catalán,di Chilpancingo, nello Stato di Guerrero, è stato assassinato neanche una settimana dopo il suo insediamento: molto probabile che siano coinvolti i gruppi locali della criminalità organizzata.anche il suo segretario generale.

