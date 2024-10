Movieplayer.it - Martin Scorsese non ha nessuna intenzione di ritirarsi: "Ho ancora altri film da fare"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il regista di Killers of the Flower Moon ha in cantiere diversiprogetti da portare sullo schermo.si trova a Torino per una due giorni imperdibile per i fan al Museo Nazionale del Cinema nel capoluogo piemontese in una masterclass con il pubblico. Secondo The Hollywood Reporter,avrebbe in mente di realizzare. Il regista avrebbe dichiarato categoricamente di non essere in procinto di dire addio al cinema e che nel suo futuro ci sarebbero diversiprogetti che potrebbero tramutarsi in lungometraggi nei prossimi anni, imprevisti e ritardi permettendo. Futuro nel cinema "Non sto dicendo addio al cinema, hodae spero che Dio mi dia la forza