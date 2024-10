Maltempo sull'Italia, allerta rossa in Liguria: allagamenti e frane, scuole chiuse a Genova (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) - Ancora Maltempo sull'Italia. Due le regioni, Liguria e Lombardia, dove oggi martedì 8 ottobre l'allerta è rossa. allagamenti e frane si sono verificati a Genova dove oggi è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il Maltempo si è concentrato soprattutto in Valpolcevera, dove intorno alle 4.40 è esondato il rio Fegino, a Borzoli. In mattinata si sono registrate forti precipitazioni a ponente, con un rapido innalzamento del torrente Cerusa, a rischio esondazione. Anas ha provveduto alla chiusura dell'Aurelia. In mattinata uno smottamento ha interessato la località Valle Berlino, a Rossiglione, dove al momento la viabilità è interrotta. Su savonese e genovese l'allerta è arancione fino alle 21 di questa sera. Dalle 12 è prevista l'allerta rossa per temporali nello spezzino. allerta gialla in provincia di Imperia. Liberoquotidiano.it - Maltempo sull'Italia, allerta rossa in Liguria: allagamenti e frane, scuole chiuse a Genova Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) - Ancora. Due le regioni,e Lombardia, dove oggi martedì 8 ottobre l'si sono verificati adove oggi è stata disposta la chiusura delledi ogni ordine e grado. Ilsi è concentrato soprattutto in Valpolcevera, dove intorno alle 4.40 è esondato il rio Fegino, a Borzoli. In mattinata si sono registrate forti precipitazioni a ponente, con un rapido innalzamento del torrente Cerusa, a rischio esondazione. Anas ha provveduto alla chiusura dell'Aurelia. In mattinata uno smottamento ha interessato la località Valle Berlino, a Rossiglione, dove al momento la viabilità è interrotta. Su savonese e genovese l'è arancione fino alle 21 di questa sera. Dalle 12 è prevista l'per temporali nello spezzino.gialla in provincia di Imperia.

