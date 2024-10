Maltempo in Liguria, esondato il Rio Fegino e scuole chiuse (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - Ancora una forte ondata di Maltempo sta colpendo la Liguria. Durante la notte si sono verificati allagamenti localizzati, in particolare sul ponente genovese e in Val Polcevera. Il rio Fegino è esondato in alcuni punti. Sempre nella notte sono state evacuate due famiglie a Rivarolo, nel ponente genovese: le cause non sono legate al Maltempo, ma a problemi strutturali dell'edificio.  Si registrano piogge diffuse e abbondanti sul savonese e ponente genovese, sia sulla costa che sull'entroterra. Agi.it - Maltempo in Liguria, esondato il Rio Fegino e scuole chiuse Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - Ancora una forte ondata dista colpendo la. Durante la notte si sono verificati allagamenti localizzati, in particolare sul ponente genovese e in Val Polcevera. Il rioèin alcuni punti. Sempre nella notte sono state evacuate due famiglie a Rivarolo, nel ponente genovese: le cause non sono legate al, ma a problemi strutturali dell'edificio.  Si registrano piogge diffuse e abbondanti sul savonese e ponente genovese, sia sulla costa che sull'entroterra.

