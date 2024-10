Lo spread politico della Francia è un problema anche per Bruxelles (Di martedì 8 ottobre 2024) La deriva dei conti pubblici della Francia potrebbe trasformarsi in un grosso problema, politico prima ancora che finanziario, per l’Unione europea. Ieri, al suo primo Eurogruppo, Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Lo spread politico della Francia è un problema anche per Bruxelles Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La deriva dei conti pubblicipotrebbe trasformarsi in un grossoprima ancora che finanziario, per l’Unione europea. Ieri, al suo primo Eurogruppo, Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Francia : Gozi - 'Barnier scelta di assoluto valore politico e umano' - . Ora le forze politiche devono assumersi tutte le loro responsabilità e cominciare a lavorare insieme”, conclude. Lo afferma l'eurodeputato Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e membro della presidenza di Renew. “Bene dunque ha fatto il presidente Macron ad ... (Liberoquotidiano.it)

Francia - stallo politico grave. Macron esclude un governo di sinistra - Assieme alla Germania è il Paese che condiziona più di ogni altro le politiche dell’Unione europea. Da parte sua il presidente Emmanuel Macron si trova in una posizione delicata. Questa presa di posizione ha alimentato tensioni tra i partiti politici e ha reso ancora più complicate le negoziazioni. (Velvetmag.it)

La BBC non ha mai dato la notizia (falsa) del «medico personale» di Zelensky che ha chiesto asilo politico in Francia - . Su Facta ci siamo occupati in più occasioni di questi falsi filmati. Su X Bellingcat ha pubblicato un post per smentire di aver mai diffuso una simile notizia su Zelensky, specificando che negli ultimi mesi sono emersi sui social network diversi falsi video attribuiti a loro e alla BBC ... (Facta.news)