Liste da Incubo EP 3 la complessa gestione delle liste trasferimenti in FC 25 VIDEO

Ecco il terzo episodio di Liste da Incubo! Nel video di oggi scoprirai cosa fare e cosa evitare con le tue liste trasferimenti su FC 25 per massimizzare i profitti e minimizzare gli errori. Dalla compravendita di giocatori alla gestione delle scadenze, ti mostreremo strategie efficaci per dominare il mercato. Guarda il video per non perdere i consigli chiave che ti aiuteranno a gestire al meglio il tuo club! Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre.