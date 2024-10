Lazio | per Lazzari lesione di medio grado al retto femorale

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Manuel, laterale destro della, ha riportato unamuscolare dialdella coscia sinistra. Il difensore biancoceleste era uscito per infortunio contro l’Empoli e si è sottoposto quest’oggi agli esami strumentali, come ha spiegato il club: “Il calciatore Manuelè stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato unamuscolare dia carico deldella coscia sinistra, riportata nel corso dell’ultima partita, contro l’Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.: perdialSportFace.