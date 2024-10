La Promessa Anticipazioni 9 ottobre 2024: Abel opererà Curro ma prima avrà bisogno dell'aiuto di Jana e del suo sangue! (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella puntata de La Promessa in onda il 9 ottobre 2024 su Rete4 vedremo che Abel opererà Curro alla tenuta ma prima avrà bisogno di una trasfusione. L'unica persona compatibile con il ragazzo sarà Jana, che si offrirà immediatamente di aiutare. Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 9 ottobre 2024: Abel opererà Curro ma prima avrà bisogno dell'aiuto di Jana e del suo sangue! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella puntata de Lain onda il 9su Rete4 vedremo chealla tenuta madi una trasfusione. L'unica persona compatibile con il ragazzo sarà, che si offrirà immediatamente di aiutare. Scopriamo lee le Trame'episodioa Soap.

Beautiful - Endless Love - My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 8 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

La Promessa - Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Ottobre 2024 : Curro E Feliciano Gravemente Feriti! - Curro è felice per la battuta di caccia che è stata organizzata in suo onore per il suo compleanno. Quest’ultima però non viene reintegrata e tutti cercano di nasconderle la verità sulla situazione. Come sempre Jana e Abel sono in prima linea per aiutare entrambi, ma Curro riceve cure completamente ... (Uominiedonnenews.it)

Anticipazioni La promessa : la puntata di oggi - 8 Ottobre - . La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. Scopriamo le anticipazioni La promessa. IT su Google News. Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 8 Ottobre Maria decide di abbandonare la tenuta in cerca di un nuovo lavoro, dopo essere stata ... (Zon.it)