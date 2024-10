La mamma di Barford sgrida i tifosi (Di martedì 8 ottobre 2024) Le prestazioni di Jaylen Barford con la canotta della Unahotels stanno diventando un caso. Nonostante il successo dei biancorossi a Cremona, sono stati moltissimi i tifosi che dopo il suono della sirena hanno riversato sui social le proprie critiche nei confronti dell’esterno della Pallacanestro Reggiana, autore di un inizio di stagione indubbiamente deludente. Critiche che a volte sono state poste in maniera educata (altre un po’ meno), ma che in ogni caso sono state notate dai famigliari del classe ’96 che sono intervenuti in sua ‘difesa’. La prima a scagliarsi ‘anima e core’ contro gli haters è stata la madre del giocatore biancorosso, Lisa Barford Curry, che ha ingaggiato un lungo botta e riposta con diversi utenti. Ilrestodelcarlino.it - La mamma di Barford sgrida i tifosi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le prestazioni di Jaylencon la canotta della Unahotels stanno diventando un caso. Nonostante il successo dei biancorossi a Cremona, sono stati moltissimi iche dopo il suono della sirena hanno riversato sui social le proprie critiche nei confronti dell’esterno della Pallacanestro Reggiana, autore di un inizio di stagione indubbiamente deludente. Critiche che a volte sono state poste in maniera educata (altre un po’ meno), ma che in ogni caso sono state notate dai famigliari del classe ’96 che sono intervenuti in sua ‘difesa’. La prima a scagliarsi ‘anima e core’ contro gli haters è stata la madre del giocatore biancorosso, LisaCurry, che ha ingaggiato un lungo botta e riposta con diversi utenti.

