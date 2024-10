La gara sotto il Titano spostata al 16 ottobre (Di martedì 8 ottobre 2024) Come per gli azzurri di Spalletti, anche la nazionale di San Marino è impegnata nei tornei internazionali (giovedì con Gibilterra e domenica con Andorra) e dunque la formazione che milita nel girone D della Serie D ha chiesto lo spostamento della gara che l’avrebbe vista opporsi domenica 12 proprio al Lentigione. Così c’è una variazione di calendario dei prossimi impegni della truppa di Cassani: domenica non gioca, con gara spostata a mercoledì 16 ottobre sempre alle pendici del Titano; sabato 19 c’è Lentigione – Imolese, mentre mercoledì 23 c’è il previsto turno infrasettimanale della partita tra Forlì e Lentigione. Domenica 27, infine, Lentigione – United Riccione che inizierà alle 14,30 per il ritorno dell’ora solare. Foto: il difensore Riccardo Capiluppi Ilrestodelcarlino.it - La gara sotto il Titano spostata al 16 ottobre Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Come per gli azzurri di Spalletti, anche la nazionale di San Marino è impegnata nei tornei internazionali (giovedì con Gibilterra e domenica con Andorra) e dunque la formazione che milita nel girone D della Serie D ha chiesto lo spostamento dellache l’avrebbe vista opporsi domenica 12 proprio al Lentigione. Così c’è una variazione di calendario dei prossimi impegni della truppa di Cassani: domenica non gioca, cona mercoledì 16sempre alle pendici del; sabato 19 c’è Lentigione – Imolese, mentre mercoledì 23 c’è il previsto turno infrasettimanale della partita tra Forlì e Lentigione. Domenica 27, infine, Lentigione – United Riccione che inizierà alle 14,30 per il ritorno dell’ora solare. Foto: il difensore Riccardo Capiluppi

