Ius Scholae, Salvini “boccia” il disegno di legge di Forza Italia: “Il tema non è un’emergenza, la loro proposta non mi interessa” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha presentato a Milano la proposta di legge di Forza Italia, nota come Ius Italiae, che mira a semplificare il processo di acquisizione della cittadinanza Italiana. L'articolo Ius Scholae, Salvini “boccia” il disegno di legge di Forza Italia: “Il tema non è un’emergenza, la loro proposta non mi interessa” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha presentato a Milano ladidi, nota come Iuse, che mira a semplificare il processo di acquisizione della cittadinanzana. L'articolo Ius” ildidi: “Ilnon è, lanon mi” .

