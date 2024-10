Influenza di stagione, in Campania sono cominciate le vaccinazioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Dal 1° ottobre 2024 è partita la campagna vaccinale contro l’Influenza in Campania. L’iniziativa rientra nel più ampio programma nazionale per la prevenzione dell’Influenza stagionale, con un particolare focus su categorie vulnerabili come anziani, bambini, persone affette da patologie croniche e operatori sanitari. La vaccinazione antInfluenzale Il vaccino contro l’Influenza è uno strumento fondamentale per proteggere la popolazione dagli effetti di un virus che può causare complicazioni gravi, specialmente nei soggetti più fragili. In Campania, la vaccinazione è fortemente raccomandata e sarà disponibile gratuitamente per le categorie considerate a rischio. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha ribadito l’importanza di aderire alla campagna vaccinale per evitare sovraccarichi al sistema sanitario, già messo alla prova negli anni scorsi dalla pandemia di Covid-19. Velvetmag.it - Influenza di stagione, in Campania sono cominciate le vaccinazioni Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dal 1° ottobre 2024 è partita la campagna vaccinale contro l’in. L’iniziativa rientra nel più ampio programma nazionale per la prevenzione dell’stagionale, con un particolare focus su categorie vulnerabili come anziani, bambini, persone affette da patologie croniche e operatori sanitari. La vaccinazione antle Il vaccino contro l’è uno strumento fondamentale per proteggere la popolazione dagli effetti di un virus che può causare complicazioni gravi, specialmente nei soggetti più fragili. In, la vaccinazione è fortemente raccomandata e sarà disponibile gratuitamente per le categorie considerate a rischio. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha ribadito l’importanza di aderire alla campagna vaccinale per evitare sovraccarichi al sistema sanitario, già messo alla prova negli anni scorsi dalla pandemia di Covid-19.

