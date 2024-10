Thesocialpost.it - Il nuovo grattacielo più alto del mondo: superato ogni limite. Dove si trova, altezza e costo. Follia pura

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il Burj Khalifa di Dubai sta per cedere lo scettro dipiùdel. In un contesto geopolitico molto complesso in Medio Oriente, l’Arabia Saudita ha infatti deciso di investire in questa nuova impresa costruendo la Jeddah Tower, un’opera maestosa che diverrà ilpiùdel, con un’vertiginosa di 1.000 metri. Sarà il primo edificio ad avere 1 chilometro di. Anche l’investimento è monstre: 1,23 miliardi di dollari. La data di completamento è già fissata per il 2028. La Jeddah Tower sarà un traguardo ingegneristico e architettonico senza precedenti per l’uomo. La torre, come spiega Maria Paola Pizzonia su Money.it, avrà una forma affascinante e futuristica: “Avrà infatti le sembianze di un fascio di foglie che sorgono dal terreno.