Sport.quotidiano.net - Il bomber. La certezza è Corazza:: "Ne usciremo fuori»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024)si conferma una garanzia per l’Ascoli. Il gol messo a segno domenica contro il Pescara (il momentaneo 1-1) ha permesso al centravanti di salire a quota 5 marcature nelle prime 8 gare di campionato. I sigilli in realtà sarebbero 6 considerando anche quello realizzato nel corso del match della Coppa Italia di serie C nella sfida persa contro l’Arezzo (2-1). Lo score fatto registrare ha consentito al 33enne di raggiungere il gradino più alto della classifica degli attaccanti più prolifici del girone B di serie C. Il Joker del Picchio non ha perdonato neanche la capolista con un’altra giocata da rapace in una delle pochissime occasioni arrivate sui suoi piedi. "Dispiace per questo periodo un po’ così – commenta il centravanti –, alla prima occasione ci puniscono. Noi, come fatto contro il Pescara, dobbiamo creare tanto per arrivare al gol.