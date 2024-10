Harry e Meghan in crisi? Lui viaggia in solitaria, lei sfodera il “revenge dress” sul red carpet: ecco cosa sta succedendo (Di martedì 8 ottobre 2024) Harry e Meghan stanno viaggiando su binari separati e in continenti lontani da un po’ di tempo: c’è aria di crisi? Ad essere convinti che le cose stiano così sono diversi tabloid inglesi che già suonano le prime note del requiem della coppia dei “principi di Montecito”, come li chiamavano sbeffeggiando la loro decisione di lasciare il Regno Unito per trasferirsi in California e riprodurre lì un nuovo genere di casato reale. Harry è stato impegnato in diversi appuntamenti importanti negli Stati Uniti, quelli che lo hanno rimesso in connessione con le attività che svolgeva da ragazzo per conto della famiglia reale. Ilfattoquotidiano.it - Harry e Meghan in crisi? Lui viaggia in solitaria, lei sfodera il “revenge dress” sul red carpet: ecco cosa sta succedendo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024)stannondo su binari separati e in continenti lontani da un po’ di tempo: c’è aria di? Ad essere convinti che le cose stiano così sono diversi tabloid inglesi che già suonano le prime note del requiem della coppia dei “principi di Montecito”, come li chiamavano sbeffeggiando la loro decisione di lasciare il Regno Unito per trasferirsi in California e riprodurre lì un nuovo genere di casato reale.è stato impegnato in diversi appuntamenti importanti negli Stati Uniti, quelli che lo hanno rimesso in connessione con le attività che svolgeva da ragazzo per conto della famiglia reale.

