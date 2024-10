Grande Fratello, giorno 22: commenti al live (Di martedì 8 ottobre 2024) giorno 22 In questo post potrete commentare il live del Grande Fratello! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo Grande Fratello, giorno 22: commenti al live proviene da Isa e Chia. Isaechia.it - Grande Fratello, giorno 22: commenti al live Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 8 ottobre 2024)22 In questo post potrete commentare ildel! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo22:alproviene da Isa e Chia.

Grande Fratello - giorno 21 : commenti al live - Giorno 21 In questo post potrete commentare il live del Grande Fratello! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). . oi i commenti! L'articolo Grande Fratello, giorno 21: commenti al ... (Isaechia.it)

Napoli - obiettivo rinforzare la difesa : un ex Liverpool la grande occasione di mercato? - it. . In queste settimane molti sono i nomi accostati agli azzurri, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. Durante il prossimo mercato estivo la SSC Napoli avrà il compito di rinforzare alcuni settori del campo, soprattutto di puntellare la difesa. is, già durante la parte conclusiva ... (Dailynews24.it)

Scherma - il Circolo Forlivese in grande evidenza alla prova regionale di Faenza. Incetta di pass per la Prova nazionale Assoluti - A Faenza è mancata solo la vittoria, ma sono arrivati piazzamenti di prestigio: il terzo posto di Asia Vitali (classe 2006) tra le donne e il doppio podio per Leonardo Cortini (2006, secondo) e Marco Malaguti (2001, terzo) tra gli uomini. Cortini, 26º dopo la fase a gironi, in semifinale ha ... (Sport.quotidiano.net)