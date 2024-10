Grande Fratello Enzo Paolo Turchi sorprende tutti | Sento Carmen stufa di me

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 8 ottobre 2024)anche Alfonso Signorini. Sono stati minuti di puro imbarazzo e disorientamento quelli vissuti improvvisamente ieri sera durante la diretta del lunedì del. Quando l’iconico ex ballerino e coreografo è stato chiamato in causa perché durante la settimana aveva manifestato l’intenzione di abbandonare il programma in onda su Canale 5, prima ha commosso col racconto della sua infanzia segnata dalla sconvolgente tragedia della morte delle due sorelline di 8 mesi e 11 anni, schiacciate a Napoli da un carro armato durante la Seconda Guerra Mondiale.ha raccontato di essere nato dopo le sorelline perché alla madre, destabilizzata dal lutto, era stato consigliato di avere altri figli per reagire, per riprendere in mano la sua vita. Ma così non fu.