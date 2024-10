Fs, aumentano i ricavi. Investimenti a +11% (Di martedì 8 ottobre 2024) "Il Gruppo Fs Italiane continua a registrare una crescita dei volumi di passeggeri che non corrisponde linearmente a una crescita del risultato aziendale. Questo è dovuto a diversi fattori, quali l’incremento del costo del personale per sostenere il piano di Investimenti, il mancato adeguamento di contribuzione per i costi di manutenzione di RFI e dei contributi destinati ad Anas per le cosiddette Strade di rientro. A questi si aggiunge la necessità di accantonare un fondo rischi su Fse a seguito della recente sentenza del Consiglio di Stato". Così l’ad del Gruppo Fs, Stefano Donnarumma, a commento dei risultati del primo semestre. I numeri mostrano un miglioramento dei principali margini economici rispetto al primo semestre 2023. Quotidiano.net - Fs, aumentano i ricavi. Investimenti a +11% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) "Il Gruppo Fs Italiane continua a registrare una crescita dei volumi di passeggeri che non corrisponde linearmente a una crescita del risultato aziendale. Questo è dovuto a diversi fattori, quali l’incremento del costo del personale per sostenere il piano di, il mancato adeguamento di contribuzione per i costi di manutenzione di RFI e dei contributi destinati ad Anas per le cosiddette Strade di rientro. A questi si aggiunge la necessità di accantonare un fondo rischi su Fse a seguito della recente sentenza del Consiglio di Stato". Così l’ad del Gruppo Fs, Stefano Donnarumma, a commento dei risultati del primo semestre. I numeri mostrano un miglioramento dei principali margini economici rispetto al primo semestre 2023.

