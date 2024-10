Franco Baresi è primo eroe della Hall of Fame del Milan (Di martedì 8 ottobre 2024) Nell'anno del suo 125° anniversario, il Milan ha annunciato il lancio della sua Hall of Fame: il primo ad essere accolto è Franco Baresi Pianetamilan.it - Franco Baresi è primo eroe della Hall of Fame del Milan Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nell'anno del suo 125° anniversario, ilha annunciato il lanciosuaof: ilad essere accolto è

La NOVITà. Il club rossonero lancia la sua Hall of Fame. Franco Baresi il primo membro ufficiale - L’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni del 125° anniversario del club e "incarna l’impegno del Milan nel riconoscere l’eccellenza, la passione e i valori che hanno definito i rossoneri nel corso della loro storia". Franco Baresi (festeggia i 50 anni con il club) sarà il primo membro ... (Sport.quotidiano.net)

Milan - presentata la Hall of Fame : il primo ad entrarci è Franco Baresi. Ecco come funziona - Il Milan lancia la propria Hall of Fame: una cerchia all`interno della quale saranno ammessi solo gli ex giocatori che hanno fatto la storia... (Calciomercato.com)

Accadde oggi - 6 settembre : Bora Milutinovic - Franco Baresi ed altre ricorrenze - Secondo le nostre informazioni oggi compie ottant’anni. Storia e storie degli Europei di calcio’: “Quella del 1988 fu una splendida esperienza, che mi diede l’opportunità di farmi conoscere a livello internazionale, dandomi molta visibilità”. E’ cittadino sotto tutti i punti di vista”. Lui dice del ... (Glieroidelcalcio.com)