Florida – Uragano Milton: "chi resterà a Tampa morirà" (Di martedì 8 ottobre 2024) Come da previsione l'Uragano Milton si è rafforzato fino a diventare di categoria 5 lunedì, portando con sé venti sostenuti ad oltre 250 km/h mentre sta attraversando il Golfo del Messico. Domani si teme arriverà sulle coste occidentali della Florida, già colpita a metà settembre dalla tempesta Helene, con una potenza mai rilevata prima tanto

