Dopo le stime Istat L’allarme di Bankitalia | conti pubblici a rischio

(Di martedì 8 ottobre 2024), ma anchee Ufficio parlamentare di bilancio, gelano le previsioni del governo sulla crescita dell’economia italiana nell’anno in corso. Ma gli economisti di via Nazionale vanno anche oltre e puntano l’indice sugli sgravi strutturali che minano l’equilibrio del sistema previdenziale, mentre gli analisti dell’Istituto di statistica fissano l’uscita per la pensione a 69,6 mesi dal 2051. Un quadro che rende più complicato il già difficile puzzle di composizione della manovra tra tensioni interne alla maggioranza, poteste dei Comuni che non vogliono sentir parlare di tagli, sindacati sul piede di guerra (la Cgil minaccia lo sciopero generale) e oggettive difficoltà di recupero delle risorse mancanti.