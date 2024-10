Colapesce e la colonna sonora di «Iddu», il film su Matteo Messina Denaro: «Basta mitizzare la mafia» – L’intervista (Di martedì 8 ottobre 2024) Siamo nella Sicilia di inizio millennio. Dopo alcuni anni in prigione per mafia, Catello, politico di lungo corso, ha perso tutto. Quando i Servizi Segreti italiani gli chiedono aiuto per catturare il suo figlioccio Matteo (Messina Denaro), ultimo grande latitante di mafia in circolazione, Catello coglie l’occasione per rimettersi in gioco. È questo l’incipit di Iddu, film scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Elio Germano e Toni Servillo, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia dove ha conquistato il premio Soundtrack Star Award 2024, come miglior colonna sonora. Una colonna sonora affidata a Colapesce, cantautore di scuola siciliana che negli ultimi anni ha conosciuto il successo mainstream grazie alla collaborazione con il collega Dimartino. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 8 ottobre 2024) Siamo nella Sicilia di inizio millennio. Dopo alcuni anni in prigione per, Catello, politico di lungo corso, ha perso tutto. Quando i Servizi Segreti italiani gli chiedono aiuto per catturare il suo figlioccio), ultimo grande latitante diin circolazione, Catello coglie l’occasione per rimettersi in gioco. È questo l’incipit discritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Elio Germano e Toni Servillo, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia dove ha conquistato il premio Soundtrack Star Award 2024, come miglior. Unaaffidata a, cantautore di scuola siciliana che negli ultimi anni ha conosciuto il successo mainstream grazie alla collaborazione con il collega Dimartino.

Colapesce e la colonna sonora di «Iddu» - il film su Matteo Messina Denaro : «Basta mitizzare la mafia» – L’intervista - Nel caso di Iddu la sfida era decisamente più impegnativa, non solo in quanto musicista ma anche come siciliano: «Io sono nato nei primi anni ’80 – racconta a Open – quindi nei primi anni ’90 ero piccolo ma già cosciente. Basta mitizzare queste cose ma bisogna cominciare a raccontarle per quello ... (Open.online)

