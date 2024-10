Dailymilan.it - Caso ultras, omicidio Boiocchi: era contrario al patto con la Curva Sud. La ricostruzione

(Di martedì 8 ottobre 2024), spunta il movente dell’dell’ex leader nerazzurro Vittorio: eraalcon laSud A distanza di giorni dall’inchiesta che ha colpito le curve di Inter e Milan e ha portato all’arresto dei diversi capidelle tifoserie milanesi, arrivano novità per quanto riguarda l’– avvenuto nell’ottobre del 2022 – di uno degli ex leader dellaNord, Vittorio. Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, infatti,eraall’introduzione di uno striscione unico: “Nord” in sostituzione ai vari gruppi che invece erano sempre esistiti. Inoltre, lo stesso ex capo– ucciso nel corso di una sparatoria in strada sabato 29 ottobre 2022 – non era d’accordo con ilstretto da Ferdico e Beretta (due dei massimi leader nerazzurri) e Lucci Luca, il capo dellaSud del Milan.