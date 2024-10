Sport.quotidiano.net - Calma Fenucci "Il Bologna sta bene. Non c’è da essere preoccupati"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ma cos’è questa crisi? Se c’è di sicuro non abita nei pensieri di Casteldebole e men che meno, il giorno dopo, in quelli di Claudio, l’ad rossoblù che ieri ha portato la voce del club agli Stati Generali del calcio nell’Aula Magna di Santa Lucia, alla presenza di tutti i big della politica del pallone. Ma c’è la politica e poi c’è il campo: e quello è un terreno scivoloso, che fin qui, al netto delle prestazioni convincenti offerte con Atalanta e Liverpool, non sta offrendo grandi spunti di felicità aldi Vincenzo Italiano., però, professa ottimismo e serenità. "Ilsta– assicura il capo azienda rossoblù –. Sia col Liverpool che col Parma, nonostante qualche difficoltà, abbiamo fatto prestazioni di intensità. Certo ieri (col Parma, ndr) potevamo vincere, ma forse abbiamo un po’ pagato la stanchezza per la gara col Liverpool".