Calcio femminile, Roma vittoriosa contro il Wolfsburg in Champions League: Giugliano decisiva su rigore (Di martedì 8 ottobre 2024) Buona la prima per la Roma nella fase a gironi della Champions League 2024-2025 di Calcio femminile. Le giallo-rosse hanno sconfitto il Wolfsburg per 1-0, nel primo impegno del Gruppo A. Ha deciso una realizzazione su Calcio di rigore di Manuela Giugliano al 14?. Freddissima la regista capitolina dal dischetto. Una partita in cui le ragazze allenate da Alessandro Spugna sono state protagoniste di un grande primo tempo, in cui avrebbero meritato un vantaggio più largo. Nella ripresa, c’è stata la reazione del Wolsfburg, che ha colpito la traversa in due circostanze. Con questo risultato, la compagine con lo Scudetto sul petto ha replicato a quanto fatto dal Lione nel medesimo raggruppamento, vittorioso 3-0 contro il Galatasaray. FORMAZIONI – Spugna si affida al collaudato 4-3-3: Ceasar; Thogersen, Minami, Linari, Di Guglielmo; Kumagai, Giugliano, Greggi; Dragoni Viens, Haavi. Oasport.it - Calcio femminile, Roma vittoriosa contro il Wolfsburg in Champions League: Giugliano decisiva su rigore Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Buona la prima per lanella fase a gironi della2024-2025 di. Le giallo-rosse hanno sconfitto ilper 1-0, nel primo impegno del Gruppo A. Ha deciso una realizzazione sudidi Manuelaal 14?. Freddissima la regista capitolina dal dischetto. Una partita in cui le ragazze allenate da Alessandro Spugna sono state protagoniste di un grande primo tempo, in cui avrebbero meritato un vantaggio più largo. Nella ripresa, c’è stata la reazione del Wolsfburg, che ha colpito la traversa in due circostanze. Con questo risultato, la compagine con lo Scudetto sul petto ha replicato a quanto fatto dal Lione nel medesimo raggruppamento, vittorioso 3-0il Galatasaray. FORMAZIONI – Spugna si affida al collaudato 4-3-3: Ceasar; Thogersen, Minami, Linari, Di Guglielmo; Kumagai,, Greggi; Dragoni Viens, Haavi.

