Ilgiorno.it - Bocconi: morto Guido Corbetta, lo studioso delle imprese di famiglia. Chi era

(Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 settembre 2024 – Addio a, docente dell’università. Aveva 65 anni. Il decesso risale a domenica sera. La notizia è stata resa nota dall’ateneo milanese, con una nota in cui è riassunta la sua vicenda accademica, accompagnata dalle parole di saluto dei vertici della. Il profilo ©PaoloTonatoera full professor di Corporate strategy all’università. Dal 2009 è stato direttore scientifico dell’Osservatorio Aub (AIdAF, Unicredit, Camera di Commercio,, Borsa Italiana e Fondazione Angelini) e dal 2014 titolare della Cattedra AIdAF-EY di Strategiafamiliari (in memoria di Alberto Falck). Le esequie si terranno domani, mercoledì 9 ottobre, alle ore 11 nella basilica di San Nazaro in Brolo, in piazza San Nazaro in Brolo 5 a Milano.