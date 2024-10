Biathlon Vittozzi | La sfida più bella e motivante è contro me stessa Milano-Cortina? Obiettivo ben preciso

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) “La ripresa della preparazione? Ho avuto bisogno di tempo per me. Negli ultimi anni non mi ero mai fermata. Ho metabolizzato ciò che avevo fatto, poi ho cercato la motivazione giusta per la prossima stagione. Gli obiettivi sono sempre gli stessi, avevo bisogno di trovare uno stimolo interiore. Ho realizzato che lapiùè quellame, migliorarmi in ogni aspetto”. Lo ha detto Lisain un’intervista al Corriere dello Sport, a sei mesi di distanza dalla vittoria della Coppa del Mondo di. Nella passata stagione l’azzurra – che in passato ha dovuto lottaregli attacchi di panico – ha sempre dato l’idea di divertirsi: “Si, perché oggi il risultato non è più l’unica cosa che conta, anche se lo cerco ancora. Identificandomi con esso vivevo male, se arrivavo sessantesima mi sentivo una fallita.