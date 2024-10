Ilrestodelcarlino.it - ‘Berton’, da venerdì ripartono gli spettacoli

(Di martedì 8 ottobre 2024) Inizierà il prossimo weekend la nuova stagione teatrale al teatro dei Filodrammatici ’Mazzoni’.11 ottobre aprirà la stagione lo spettacolo ’Bota Sò 2024’, tre serate per inaugurare la stagione 2024-2025 nel ricordo di don Gino, Giuliano e Luigi; un mix di teatro e musica, il cui ricavato (ingresso a 8 euro) verrà destinato in beneficenza alle opere dell’associazione ’Amici di Padre Gorini’ per il sostegno della scuola Mary Mother of Grace in Kenya. La stagione proseguirà con il susseguirsi didella Filodrammatica Berton e di compagnie del circondario. In ottobre saliranno sul palco Gli Amici dell’Europa con ’È così per tutti’, e a seguire ’Non ti conosco più’, con i giovani della Filodrammatica Berton.