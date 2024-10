BergamoScienza, fuochi, scacchi e gruppo di lettura: cosa fare stasera a Bergamo e provincia (Di martedì 8 ottobre 2024) BergamoScienza al PalaSDF – NXT Bergamo – Piazzale degli Alpini, i tradizionali fuochi d’artificio per la Festa della Madonna della Gamba ad Albino, il ritrovo per giocare a scacchi a Gandino, il gruppo di lettura ad Albino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 8 ottobre. Ecco gli appuntamenti. Bergamo stasera alle 20.30 al PalaSDF – NXT Bergamo – Piazzale degli Alpini, a Bergamo, si terrà un incontro dal titolo “La folle scienza del signore degli anelli”, proposto nell’ambito del festival BergamoScienza. Nella Terra di Mezzo, alcuni personaggi hanno caratteristiche decisamente strane: c’è chi ha telescopi al posto degli occhi, o pesa meno dell’aria. Alcuni, poi, respirano decisamente troppo ossigeno, mentre altri ancora lo producono. Bergamonews.it - BergamoScienza, fuochi, scacchi e gruppo di lettura: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024)al PalaSDF – NXT– Piazzale degli Alpini, i tradizionalid’artificio per la Festa della Madonna della Gamba ad Albino, il ritrovo per giocare aa Gandino, ildiad Albino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 8 ottobre. Ecco gli appuntamenti.alle 20.30 al PalaSDF – NXT– Piazzale degli Alpini, a, si terrà un incontro dal titolo “La folle scienza del signore degli anelli”, proposto nell’ambito del festival. Nella Terra di Mezzo, alcuni personaggi hanno caratteristiche decisamente strane: c’è chi ha telescopi al posto degli occhi, o pesa meno dell’aria. Alcuni, poi, respirano decisamente troppo ossigeno, mentre altri ancora lo producono.

Giri, Leko, Adams e la tempesta Boris. Lodici racconta la sua Olimpiade - La seconda scacchiera dell'Italia ripercorre con AGI le due settimane a Budapest. E guarda al futuro, mirando ai 2600 punti Elo ... (agi.it)

Scontri al derby di Genova, la magistratura: “Creati disordini pubblici con fuochi e bombe carta”. Arresti convalidati per 5 ultrà - Divenute così oggetto di lancio di bottiglie, bombe carta, e fuochi d’artificio: 38 feriti fra queste e l’area di Marassi attorno allo stadio tenuta in scacco per ore. Per questo reato le pene vanno ... (ilsecoloxix.it)

Cresce l'attesa per il torneo di scacchi - al via il 4 ottobre Saranno fuochi d’artificio sulle scacchiere dal 4 al 6 ottobre a Palazzo Leti-Sansi, nel cuore di Spoleto, location ideale per la quinta tappa del Grand Prix Internazionale di ... (spoletonline.com)