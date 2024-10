Lettera43.it - Auto, la Cina risponde ai dazi dell’Ue: scatta il «deposito cauzionale» per i veicoli europei

(Di martedì 8 ottobre 2024) A pochi giorni dall’ok dei Paesi Ue all’introduzione diper leelettriche provenienti dalla, Pechino ha deciso dire. Nella mattinata di martedì 8 ottobre, infatti, il ministero del Commercio cinese ha annunciato che dall’11 saranno adottate misure antidumping sulle importazioni di vetture di lusso e di grossa cilindrata, provenienti dall’Europa. Si tratta di un «» che gli importatori dovranno versare alle dogane cinesi. Come spiegato da Milano Finanza, il governo di Xi Jinping ha parlato di norme provvisorie, che però vanno lette come una sorta di ritorsione per quanto approvato da Bruxelles pochi giorni prima. L’industria tedesca la più colpita daicinesi Le più colpite saranno letedesche, tanto che in Borsa il contraccolpo si è subito sentito: Porche ha perso l’1,5 per cento, Bmw il 3,2, Mercedes il 2,1 e Volkswagen l’1,7.