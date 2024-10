Atletica, salto in lungo: il talentuoso Pietro Giuliani si laurea campione italiano tra i Cadetti (Di martedì 8 ottobre 2024) Grande prestazione ai campionati italiani Cadetti per Pietro Giuliani, portacolori dell’Edera Atletica. In una giornata fredda e ventosa non si è lasciato condizionare dal clima e si è imposto nella gara del salto in lungo proprio all’ultimo tentativo con la misura di 6,35 metri, dimostrando Europa.today.it - Atletica, salto in lungo: il talentuoso Pietro Giuliani si laurea campione italiano tra i Cadetti Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Grande prestazione ai campionati italianiper, portacolori dell’Edera. In una giornata fredda e ventosa non si è lasciato condizionare dal clima e si è imposto nella gara delinproprio all’ultimo tentativo con la misura di 6,35 metri, dimostrando

